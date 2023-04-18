Гинеколог Татьяна Румянцева назвала оптимальной заморозку 10-15 яйцеклеток при планировании беременности

Чтобы искусственное оплодотворение прошло успешно, врачи рекомендуют замораживать сразу несколько яйцеклеток. Об этом рассказала акушер-гинеколог медицинский директор «Клиники Фомина» Татьяна Румянцева.
Большее количество яйцеклеток требуется, чтобы компенсировать возможные потери при разморозке, оплодотворении и культивации эмбрионов, сообщает «Газета.Ru». Румянцева также отмечает, что замораживание ооцитов проходит успешнее всего в возрасте до 30 лет. Врачи прибегают к замораживанию яйцеклеток, когда женщины не готовы забеременеть, но хотят иметь такую возможность в будущем.
Ранее врач-психиатр Антон Масякин предупредил об опасности зачатия ребенка во время алкогольного опьянения. Эксперт считает, что последствия из-за токсинов могут привести к летальному исходу.