Гинеколог Татьяна Румянцева назвала оптимальной заморозку 10-15 яйцеклеток при планировании беременности

Большее количество яйцеклеток требуется, чтобы компенсировать возможные потери при разморозке, оплодотворении и культивации эмбрионов, сообщает «Газета.Ru». Румянцева также отмечает, что замораживание ооцитов проходит успешнее всего в возрасте до 30 лет. Врачи прибегают к замораживанию яйцеклеток, когда женщины не готовы забеременеть, но хотят иметь такую возможность в будущем.