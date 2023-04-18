Житель Омска забрался в чужой дом и переоделся в вещи хозяина

Житель Омска забрался в чужой дом, воспользовавшись отсутствием хозяев. Он был настолько уверен в себе, что, сложив наиболее ценные вещи в рюкзак, остался еще на короткое время, чтобы пообедать.
Кроме того, он надел на себя вещи хозяина, найденные в шкафу, посчитав их более презентабельными, чем собственная одежда, передает сетевое издание «Омск-Информ». Он уже собирался покинуть дом, прихватив добычу, но тут вернулись хозяева. Они вызвали полицию и удерживали грабителя до приезда правоохранителей.
Злоумышленник оказался 46-летним местным жителем, который ранее уже неоднократно был судим за имущественные преступления. Кроме того, выяснилось, что в этот день он успел совершить еще две кражи. Из салона сотовой связи он похитил аудиоколонку и 19 сим-карт, воспользовавшись невнимательностью продавца. Позднее он украл велосипед, стоящий у подъезда дома.
Полицейские возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.