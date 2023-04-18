Житель Омска забрался в чужой дом и переоделся в вещи хозяина

Злоумышленник оказался 46-летним местным жителем, который ранее уже неоднократно был судим за имущественные преступления. Кроме того, выяснилось, что в этот день он успел совершить еще две кражи. Из салона сотовой связи он похитил аудиоколонку и 19 сим-карт, воспользовавшись невнимательностью продавца. Позднее он украл велосипед, стоящий у подъезда дома.