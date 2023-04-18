Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли выйдет в российский прокат

Кинокартина является совместным производством французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival, IN.2 Film, France Televisions и российской организации Russian World Vision. По словам Елкина, сотрудничество по производству стало возможным благодаря партнерам Светлане Мигуновой-Дали, Юлии Ким - фон ден Дрейш и Нелли Холмс. Также он отмечает, что для компании это был потрясающий и интересный опыт.