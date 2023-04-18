Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли выйдет в российский прокат

Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko привезут в Россию фильм, открывший 76 Каннский кинофестиваль, сообщает РИА Новости. Продюсер кинокартины Констан Елкин поделился информацией о создании проекта.
Кинокартина является совместным производством французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival, IN.2 Film, France Televisions и российской организации Russian World Vision. По словам Елкина, сотрудничество по производству стало возможным благодаря партнерам Светлане Мигуновой-Дали, Юлии Ким - фон ден Дрейш и Нелли Холмс. Также он отмечает, что для компании это был потрясающий и интересный опыт.
Фильм посвящен жизни Жанны Дюбарри, одной из самых влиятельных женщин Франции. Актер Джонни Депп сыграет Людовика XV, а роль фаворитки короля отдали французской актрисе Майвенн Ле Беско. Даты выхода кинокартины в России неизвестны.
Ранее стало известно, что фильм режиссера Гая Ричи «Переводчик» стартует в российском прокате с 18 мая. Экшен-триллер с Джейком Джилленхолом расскажет об американском военном, который пытается спасти проводника-переводчика.