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Часть набережной затопило в центре Волгограда

Происшествия
Часть набережной затопило в центре Волгограда

Река Волга вышла из берегов в Центральном районе Волгограда. Причиной этого стал масштабный паводок, образовавшийся после таяния льда и снега.

Как информирует сетевое издание «МК в Волгограде», по имеющимся данным, сброс воды на крупнейшей в Европе гидроэлектростанции – Волжской ГЭС приблизился к максимальным показателям – 26 000 м³/с. Эти цифры начнут постепенно уменьшаться с 23 по 26 апреля.

За последние несколько дней высота поверхности воды в Волге значительно увеличилась. В результате паводка на набережной оказались под водой почти все городские причалы. Отмечается, что горожане активно фотографируют разлившуюся в центре региональной столицы реку.
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