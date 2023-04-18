Часть набережной затопило в центре Волгограда

Река Волга вышла из берегов в Центральном районе Волгограда. Причиной этого стал масштабный паводок, образовавшийся после таяния льда и снега.
Как информирует сетевое издание «МК в Волгограде», по имеющимся данным, сброс воды на крупнейшей в Европе гидроэлектростанции – Волжской ГЭС приблизился к максимальным показателям – 26 000 м³/с. Эти цифры начнут постепенно уменьшаться с 23 по 26 апреля.
За последние несколько дней высота поверхности воды в Волге значительно увеличилась. В результате паводка на набережной оказались под водой почти все городские причалы. Отмечается, что горожане активно фотографируют разлившуюся в центре региональной столицы реку.