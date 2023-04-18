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Неизвестный избил бывшего морпеха и журналиста Джона Дугана в московском метро

Происшествия
Неизвестный избил бывшего морпеха и журналиста Джона Дугана в московском метро

Неизвестный набросился с кулаками на бывшего морпеха и журналиста из США Джона Дугана в московском метро. Нападение неизвестного человека на американца произошло на станции метро «Тверская». Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.

В результате инцидента у Дугана диагностированы ушибы разной степени тяжести. Правоохранители уже проводят проверку по факту происшествия.

Сообщается, что экс-морпех и журналист уехал из США в ДНР. Также он выступал с критикой в отношении действий Белого дома.

Ранее прибывший из Дубая гражданин России напал на сотрудника таможни в петербургском аэропорту Пулково из-за досмотра багажа. В сумках россиянина оказались 15 087 незадекларированных долларов США.
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