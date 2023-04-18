Неизвестный избил бывшего морпеха и журналиста Джона Дугана в московском метро

Неизвестный набросился с кулаками на бывшего морпеха и журналиста из США Джона Дугана в московском метро. Нападение неизвестного человека на американца произошло на станции метро «Тверская». Об этом пишет РИА Новости в своем Telegram-канале.
В результате инцидента у Дугана диагностированы ушибы разной степени тяжести. Правоохранители уже проводят проверку по факту происшествия.
Сообщается, что экс-морпех и журналист уехал из США в ДНР. Также он выступал с критикой в отношении действий Белого дома.
Ранее прибывший из Дубая гражданин России напал на сотрудника таможни в петербургском аэропорту Пулково из-за досмотра багажа. В сумках россиянина оказались 15 087 незадекларированных долларов США.