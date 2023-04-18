Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский заявил о приближении краха мировой экономики

Предстоящие изменения в мировой экономике, которые пройдут с апреля по июнь этого года, могут стать причинами начала новой войны. Об этом заявил предсказатель из Польши Кшиштоф Яцковский в эфире местной радиостанции Radio Zet.
«Нас ожидают два краха. Я называю это маленьким крахом и большим крахом. Малый крах принесет много проблем. После его окончания большинство людей будут думать, что теперь все будет хорошо, но вскоре за малым последует большой крах», — отметил Яцковский.
Помимо финансов, ясновидящий выразил свое мнение по поводу Китайской Народной Республики. По его словам, КНР в скором времени объявит о новой платежной системе, которая будет «полным ударом не только для США, но и для Европы». Он подчеркнул, что эта система будет создана во время крупнейшего финансового кризиса. Таким образом, она усугубит и без того тяжелое положение в экономической сфере.
Ранее российский экономист Михаил Хазин пришел к выводу, что финансовая система уже сейчас находится в состоянии так называемого структурного кризиса, выход из которого может быть найден только спустя пять-восемь лет.