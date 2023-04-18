Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский заявил о приближении краха мировой экономики

Помимо финансов, ясновидящий выразил свое мнение по поводу Китайской Народной Республики. По его словам, КНР в скором времени объявит о новой платежной системе, которая будет «полным ударом не только для США, но и для Европы». Он подчеркнул, что эта система будет создана во время крупнейшего финансового кризиса. Таким образом, она усугубит и без того тяжелое положение в экономической сфере.