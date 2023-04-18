Жительницу Волгоградской области будут судить за неисполнение родительских обязанностей

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении нерадивой распутной матери двух девочек.
Как пояснили в ведомстве, задержанная жительница Волжского ранее уже более десятка раз привлекалась к административной ответственности за непотребный образ жизни. Тем не менее, женщина не встала на путь исправления, продолжая пьянствовать и избивая своих малолетних дочек, сообщает «Волгоградская Правда».
В присутствии детей она регулярно устраивала похабные драки со своим сожителем. В итоге в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Материалы дела скоро будут переданы в суд.