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Жительницу Волгоградской области будут судить за неисполнение родительских обязанностей

Общество
Жительницу Волгоградской области будут судить за неисполнение родительских обязанностей

Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении нерадивой распутной матери двух девочек.

Как пояснили в ведомстве, задержанная жительница Волжского ранее уже более десятка раз привлекалась к административной ответственности за непотребный образ жизни. Тем не менее, женщина не встала на путь исправления, продолжая пьянствовать и избивая своих малолетних дочек, сообщает «Волгоградская Правда».

В присутствии детей она регулярно устраивала похабные драки со своим сожителем. В итоге в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Материалы дела скоро будут переданы в суд.
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