Жительницу Волгоградской области будут судить за неисполнение родительских обязанностей

Как пояснили в ведомстве, задержанная жительница Волжского ранее уже более десятка раз привлекалась к административной ответственности за непотребный образ жизни. Тем не менее, женщина не встала на путь исправления, продолжая пьянствовать и избивая своих малолетних дочек, сообщает «Волгоградская Правда».