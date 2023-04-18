В Хакасии спасатели ликвидируют крупный пал травы на площади 10 тысяч квадратных метров

Пал травы, предварительно, площадью в десять тысяч квадратных метров ликвидируют в Республике Хакасия. Огонь может перейти на нежилые постройки. Об этом 18 апреля сообщили в региональном МЧС.
Как передали в Министерстве, к тушению огня привлечены 50 пожарных и 16 единиц техники. На месте возгорания спасатели создали четыре боевых участка. В службе добавили, что в связи с палом травы есть угроза перехода огня на нежилые постройки.
Ранее пожарные тушили пламя в поселке Твердыш Курганской области. Огонь по сухой траве перешел с горящего здания на другие.