Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Хакасии спасатели ликвидируют крупный пал травы на площади 10 тысяч квадратных метров

Происшествия
В Хакасии спасатели ликвидируют крупный пал травы на площади 10 тысяч квадратных метров

Пал травы, предварительно, площадью в десять тысяч квадратных метров ликвидируют в Республике Хакасия. Огонь может перейти на нежилые постройки. Об этом 18 апреля сообщили в региональном МЧС.

Как передали в Министерстве, к тушению огня привлечены 50 пожарных и 16 единиц техники. На месте возгорания спасатели создали четыре боевых участка. В службе добавили, что в связи с палом травы есть угроза перехода огня на нежилые постройки.

Ранее пожарные тушили пламя в поселке Твердыш Курганской области. Огонь по сухой траве перешел с горящего здания на другие.
пожар пал травы мчс россии хакасия тушение пожара
Военкоры ФАН