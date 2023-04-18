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Несколько мужчин около 35 раз выстрелили по машине у ресторана в Ставрополе и убили одного человека

Происшествия
Несколько мужчин около 35 раз выстрелили по машине у ресторана в Ставрополе и убили одного человека

Группа злоумышленников расстреляла автомобиль возле итальянского ресторана в Ставрополе. В результате перестрелки погиб мужчина. Полиция разыскивает фигурантов.

Как сообщает Telegram-канал 112, инцидент произошел около ресторана «Патио Верона» на улице Космонавтов. Неизвестные мужчины совершили около 35 выстрелов в черную «Ладу Весту», в которой находился 31-летний Юнус Б.

Несколько пуль попали мужчине в шею. На место произошедшего прибыли врачи, однако спасти пострадавшего не удалось.

С места стрельбы скрылись три автомобиля: «Лада Приора», «Лада Калина» и «Рено-Логан». В Ставрополе объявлен план «Сирена», полицейские ищут злоумышленников.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода устроил стрельбу в мебельном магазине. Известно, что ранее он работал там охранником.
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