Стая бездомных собак напала на девушку в Сарове Нижегородской области

Автомобилистка начала сигналить, чтобы спугнуть собак. Потом открыла дверь и быстро усалила пострадавшую девушку в машину. Неравнодушная горожанка отвезла девушку в больницу, так как увидела под разорванной одеждой следы укусов. Также она обратилась к местным властям с призывом урегулировать ситуацию с бездомными животными. Она обратила внимание чиновников, что в этой местности агрессивные собаки обитают уже не первый год.