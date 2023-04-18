Стая бездомных собак напала на девушку в Сарове Нижегородской области

Свора бродячих собак набросилась на девушку и сильно искусала ее в городе Саров Нижегородской области. Об этом в социальных сетях написала очевидица происшествия.
По словам женщины, она ехала по шоссе мимо озера на окраине города. Внезапно она заметила какое-то движение на обочине. Подъехав ближе, женщина увидела, как молодая девушка отбивается от целой стаи бродячих собак, передает сетевое издание «Открытый Нижний». Животные бросались на жертву, вцеплялись в ее одежду.
Автомобилистка начала сигналить, чтобы спугнуть собак. Потом открыла дверь и быстро усалила пострадавшую девушку в машину. Неравнодушная горожанка отвезла девушку в больницу, так как увидела под разорванной одеждой следы укусов. Также она обратилась к местным властям с призывом урегулировать ситуацию с бездомными животными. Она обратила внимание чиновников, что в этой местности агрессивные собаки обитают уже не первый год.