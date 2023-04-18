Глава Минцифры РФ Максут Шадаев опроверг слухи о планах заблокировать «Википедию»

В России планируют создать свою электронную энциклопедию. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в беседе с журналистами опроверг слухи о планах заблокировать «Википедию».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости создания аналогов энциклопедии, так как в этой слишком много ошибок. Шадаев рассказал, что новый информационный «архив» уже сейчас развивается. Он не рассказал, когда будет готов новый сервис, но отметил, что «Википедию» пока никто не собирается блокировать.
Стоит отметить, что глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее активно выступал за закрытие энциклопедии, так как она содержит в своих архивах недостоверную информацию. По его словам, «Википедия» искажает исторические и политические события.