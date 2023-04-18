Глава Минцифры РФ Максут Шадаев опроверг слухи о планах заблокировать «Википедию»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости создания аналогов энциклопедии, так как в этой слишком много ошибок. Шадаев рассказал, что новый информационный «архив» уже сейчас развивается. Он не рассказал, когда будет готов новый сервис, но отметил, что «Википедию» пока никто не собирается блокировать.