Россияне стали чаще покупать мебель в интернет-магазинах в первом квартале 2023 года

Доля онлайн-заказов по России выросла на 9%, а в Москве — на 10%. Средний чек снизился на 20-23% из-за сложностей параллельного импорта. Потребители стали чаще выбирать мебель в ценовом диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей. Эксперты считают, что рынок начал стабилизироваться в 2022 году: если в начале рост составлял 7%, то к концу декабря рост покупок достиг 24%.