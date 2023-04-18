Петербурженка не отчаялась из-за тяжелой болезни и увлеклась вязанием игрушек

В 2014 году Анастасии Успенкой и ее сыну Артему диагностировали болезнь Шарко — Мари — Тута, которая приводит к мышечной атрофии и частичной потере слуха и зрения. Из-за ухудшения состояния Успенская потеряла возможность передвигаться на ногах, поэтому сейчас она практически все время вынуждена проводить на функциональной кровати. Утешение женщина нашла в творчестве.