Петербурженка не отчаялась из-за тяжелой болезни и увлеклась вязанием игрушек

В 2014 году Анастасии Успенкой и ее сыну Артему диагностировали болезнь Шарко — Мари — Тута, которая приводит к мышечной атрофии и частичной потере слуха и зрения. Из-за ухудшения состояния Успенская потеряла возможность передвигаться на ногах, поэтому сейчас она практически все время вынуждена проводить на функциональной кровати. Утешение женщина нашла в творчестве.
«Когда я заболела, вы знаете, как душа просит, я стала рисовать. Пусть детские рисунки, но стала рисовать. И вот как-то потом появилась первая игрушка. Я помню, как этим крючком довязала ее и что-то меня екнуло. Потом вторая игрушка пошла, третья — как-то я втянулась, а потом это дело выложила в Интернет. Буквально через 10 минут мне написала женщина и эту игрушку у меня купила», — рассказала Анастасия.
В феврале Анастасия решила создать группу «ВКонтакте», с помощью которой она начала продавать свои творения всем желающим. Идея оказалась удачной — деньги с продажи пошли на оплату лечения, что несомненно оказалось большим подспорьем для ее семьи, отметила Успенская.
«Очень приятно читать отзывы. Мне написала женщина — она покупала игрушку для больной девочки, которая редко улыбается и тяжело принимает игрушки — мама даже на видео мне сняла, как эта девочка бежит к этой игрушке и обнимает ее», — поделилась мастерица.
Анастасия Успенская сообщила в социальных сетях, что благодаря продаже игрушек она договорилась о курсе поддерживающего массажа для себя и сына, без которого они ничего не могут делать.