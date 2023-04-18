Парламент ЮАР допустил независимых кандидатов к участию в выборах

Претория, 18 апреля. Парламент Южно-Африканской Республики принял закон, согласно которому независимые кандидаты получат право участвовать в национальных и провинциальных выборах.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса позитивно оценил нормативно-правовой акт. По словам главы государства, инициатива укрепит и поддержит политическую жизнь страны.
«Законопроект о внесении поправок в избирательный процесс знаменует собой важную веху в развитии нашей демократии. Он расширит участие в выборах и увеличит число кандидатов в Национальное собрание и провинциальные законодательные органы», — добавил Рамафоса.
Подготовка инициативы началась в июне 2020 года. Парламентарии неоднократно критиковали постановление 20-летней давности, ограничивающее права самовыдвиженцев.
Ранее представители Африканского национального конгресса провели переговоры с членами партии «Единая Россия». Политики из ЮАР и РФ обсудили перспективы сотрудничества между законодательными органами обеих стран и механизмы проведения консультаций.