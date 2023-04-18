Депутат ГД Александр Бородай допустил начало второй волны мобилизации в России

Сконцентрированных на линии боевого соприкосновения сил по итогам частичной мобилизации может оказаться недостаточно. Не исключено начало второй волны призыва, заявил депутат Госдумы Александр Бородай.
Политик также указал на необходимость максимального стягивания сил для одержания легкой и быстрой победы в СВО. Россия, по его словам, находится в большой опасности.
«Та мобилизация, которая была, резко усилила с нашей стороны линию соприкосновения. Но это может оказаться недостаточным для победы в сжатые сроки», — пояснил Бородай.
Ранее, 31 марта, в Генштабе России опровергли старт второй волны мобилизации. Сообщается, что запаса ранее призванных добровольцев вполне хватает.