Экономический аналитик Разуваев призвал россиян заняться инвестициями задолго до выхода на пенсию

На самом деле, пенсии очень острая тема для всего бывшего СССР. Люди переживают, что в старости будут вынуждены еле сводить концы с концами. Однако лучше скромная пенсия, чем никакой. Пенсий не было ни в Древнем Риме, ни в Средневековой Европе, ни в Золотой Орде. На Руси пенсии появились только при Иване Грозном, и то только для ограниченного круга лиц, близких к царю.