Экономический аналитик Разуваев призвал россиян заняться инвестициями задолго до выхода на пенсию

С приближением пенсионного возраста россияне все чаще задумываются о качестве своей жизни после ухода на покой. О том, как достойно встретить старость, не думая о пенсии, в своей авторской колонке для ФАН рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Где в СНГ самые большие пенсии? Колонка экономического аналитика Александра Разуваева
Для начала давайте скажем про средний размер пенсий в странах бывшего СССР. Вот первые три места:
1. Азербайджан — $249
2. Казахстан — $244
3. Россия — $238
Цифры, в общем-то, неудивительны. Из стран постсоветского пространства наиболее успешными оказались те, где была нефть. У нефтяников Тюмени и Баку есть даже такая шутка, что Всевышний дает нефть тем народам, которых особенно любит.
На самом деле, пенсии очень острая тема для всего бывшего СССР. Люди переживают, что в старости будут вынуждены еле сводить концы с концами. Однако лучше скромная пенсия, чем никакой. Пенсий не было ни в Древнем Риме, ни в Средневековой Европе, ни в Золотой Орде. На Руси пенсии появились только при Иване Грозном, и то только для ограниченного круга лиц, близких к царю.
Пенсионная система обеспечивала достойное существование гражданам СССР, где при всех минусах не на словах, а не деле был реализован проект социального государства. В период противостояния социалистической и капиталистической систем элементы социального государства появились и в промышленно развитых странах Запада. Однако идея социальной справедливости приказала долго жить, и шансов на ее реанимацию в обозримом будущем в мире нет.
О жизни на пенсии стоит позаботиться самому, надеяться на государство не стоит. Необходимо сформировать портфель банковских вкладов и акций, который позволит вам не считать в старости каждую копейку. Проблема в том, что главное заблуждение инвесторов заключается в убеждении, что фондовый рынок растет всегда. Однако на дворе апрель 2023 года, и долларовым ценам на российские акции очень далеко до цен апреля 2008 года.
Стратегия «купил и забыл» здесь явно не работает. Если это конечно не привилегированные акции Сургутнефтегаза. Без активного управления инвестициями можно остаться в старости у разбитого корыта. В этом году я бы сделал ставку на SBER, немного разбавив защитными акциями и бумагами роста MTSS, SIBN и POSI.
Ну и главное, залог вашего будущего — это дети. Если вы сумеете их правильно воспитать, они не бросят вас в старости. Все сказанное выше вряд понравится большинству читателей. Однако жизнь — это искусство возможного. Рай лежит под ногами матерей.