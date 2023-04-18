Московский суд обязал Twitch выплатить штраф в 4 млн рублей за неудаленные фейки о ВС РФ

Стриминговую платформу Twitch обязали выплатить 4 млн рублей в качестве штрафа за неудаленную ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. На платформе распространились фейки о деятельности российских военных на Украине.
Таганский районный суд столицы признал Twitch виновным в правонарушения по части второй статьи 13.41 КоАП РФ (« Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и порядка удаления указанной информации»). В качестве наказания платформу обязали выплатить штраф, передает издание «Ведомости».
Речь идет о фейках о ходе деятельности российских военнослужащих на Украине. Также это коснулось материалов с ложной информацией о ядерной войне и о частичной мобилизации.
Протоколы об административных правонарушениях зарегистрировали в суде 8 апреля. Как передает RT, подобный протокол приняли также против Wikimedia Foundation.