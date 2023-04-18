Власти Оренбурга настаивают на радикальном решении проблемы с бездомными собаками

Салмин пообещал подготовить соответствующий законопроект и направить его на утверждение в Госдуму. В документе будет предложено расширить полномочия региональных властей в решение этой больной проблемы, так как действующее федеральное законодательство в этой сфере не гарантирует безопасность граждан.