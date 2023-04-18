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Власти Оренбурга настаивают на радикальном решении проблемы с бездомными собаками

Общество
Власти Оренбурга настаивают на радикальном решении проблемы с бездомными собаками

Глава Оренбурга Сергей Салмин встретился с местными жителями после трагической гибели 9-летнего ребенка по вине стаи одичавших собак.

Оренбуржцы потребовали от Салмина решительно закрыть вопрос с расплодившимися безнадзорными агрессивными псами. Также граждане записали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой ужесточить законодательство в части гуманного обращения с бездомными животными, сообщает prooren.ru.

Салмин пообещал подготовить соответствующий законопроект и направить его на утверждение в Госдуму. В документе будет предложено расширить полномочия региональных властей в решение этой больной проблемы, так как действующее федеральное законодательство в этой сфере не гарантирует безопасность граждан.
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