Рецидивист насиловал девушку на протяжении пяти часов в машине под Екатеринбургом

Правоохранительные органы задержали насильника, который был ранее судим за убийство, сообщает «Е1.RU». Мужчина завез девушку в безлюдное место и произвел в отношении нее насильственные действия.
Мужчина предложил подвезти девушку до Екатеринбурга из поселка Шувакиш. После он остановился в безлюдном месте раздел и связал ее же одеждой. Около пяти часов мужчина насиловал девушку в машине. По некоторым данным, рецидивист параллельно употреблял запрещенные вещества.
Девушка сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы и обвиняемого задержали. В отношении фигуранта заведено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий. Полиция устанавливает все подробности произошедшего в рамках расследования.
Ранее стало известно о том, что жителя Ленобласти задержали за изнасилование несовершеннолетней. Потерпевшая сообщила, что ранее судимый друг ее отчима совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее.