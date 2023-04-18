Рецидивист насиловал девушку на протяжении пяти часов в машине под Екатеринбургом

Мужчина предложил подвезти девушку до Екатеринбурга из поселка Шувакиш. После он остановился в безлюдном месте раздел и связал ее же одеждой. Около пяти часов мужчина насиловал девушку в машине. По некоторым данным, рецидивист параллельно употреблял запрещенные вещества.