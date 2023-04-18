Власти Томска оптимизировали порядок уборки улиц

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер рассказал о внесении изменений в организацию работ по уборке городской территории.
По словам Ратнера, раньше МБУ «Томск САХ» и районные администрации зачастую дублировали или наоборот перекладывали друг на друга ответственность за чистоту районов города. Теперь за уборку в центре Томска будет отвечать МБУ, а за ситуацией в районах станут нести ответственность местные администрации, сообщает «МК в Томске».
Одновременно между подрядчиками, выполняющими работы в разных районах, объявляется соцсоревнование. Эффективная деятельность будет поощряться премиями, а за нерадивость подрядчики и главы районов рискуют быть оштрафованными или лишиться контракта.