Власти Томска оптимизировали порядок уборки улиц

По словам Ратнера, раньше МБУ «Томск САХ» и районные администрации зачастую дублировали или наоборот перекладывали друг на друга ответственность за чистоту районов города. Теперь за уборку в центре Томска будет отвечать МБУ, а за ситуацией в районах станут нести ответственность местные администрации, сообщает «МК в Томске».