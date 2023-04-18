«Мы приложим все усилия и поможем правоохранительным органам для того, чтобы эту ситуацию вскрыть полностью»: Пригожин о деятельности Gulagu. net

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался по поводу незаконной деятельности Gulagu. net. Бизнесмен пообещал помочь правоохранительным органам разобраться в этой ситуации.
Предприниматель рассказал, что авторы ресурса плотно сотрудничают с западными спецслужбами, а также с продажными офицерами ФСИН. Они, по словам Пригожина, отбирают имеющих «грехи на зоне» осужденных и используют их в собственных целях.
Бизнесмен подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» сильно «насолила» спецслужбам Запада, поэтому на сайт проекта ранее было размещено видео, дискредитирующее ЧВК «Вагнер».
«Но мы должны четко понимать, что эти заключенные с этими грехами, которых в тайне держат Осечкин (физлицо, выполняющее функции иностранного агента.– Прим. ФАН) и его кураторы, они будут использоваться для взрывов в метро и для других терактов. Это очень опасная ситуация и поэтому, безусловно, мы приложим все усилия и поможем правоохранительным органам для того, чтобы эту ситуацию вскрыть полностью», – сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.
Пригожин уверен, что представители Gulagu. net поставили перед собой задачу разрушить российское государство изнутри. В связи с чем он подчеркнул необходимость отыскать, арестовать и наказать соответствующим образом основателя проекта Gulagu. net Владимира Осечкина✱, а также всех причастных.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами