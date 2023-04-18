Новый закон о льготах для участников спецоперации принят в Кемеровской области

В Кемеровской области приняли новый закон о льготных жилищных займах для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Согласно документу, участникам СВО и их семьям предоставляется возможность получить долгосрочный целевой жилищный заем. Кузбасс - первый регион в стране, где появилась подобная льгота, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо».
Губернатор области Сергей Цивилев отметил, что перечень мер поддержки участников СВО и их семей постоянно расширяется. Новый региональный закон поможет в случае необходимости решить жилищный вопрос на льготных условиях. За принятие закона депутаты проголосовали единогласно. Займы будут предоставляться на срок 20 лет под 3% годовых и без первоначального взноса.