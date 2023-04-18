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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о начале строительства заграждений на границе с Россией

Политика
Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о начале строительства заграждений на границе с Россией

На границе Польши с Калининградской областью России появятся заграждения, оснащенные камерами видеонаблюдения. Камеры реагируют на любое движение, а также могут «видеть» в темноте. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский назвал эту созданную преграду «невиданной до сих пор по своей современности заграждением».

Ранее Финляндия начала проводить работы по модернизации границы с Россией. Официальной причиной назвали противодействие незаконной иммиграции в страну. Отмечается, что строительство началось менее чем через две недели после вступления Финляндии в НАТО в качестве 31-го члена военного альянса.
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