Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о начале строительства заграждений на границе с Россией

Ранее Финляндия начала проводить работы по модернизации границы с Россией. Официальной причиной назвали противодействие незаконной иммиграции в страну. Отмечается, что строительство началось менее чем через две недели после вступления Финляндии в НАТО в качестве 31-го члена военного альянса.