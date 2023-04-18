Выстреливший в знакомого новосибирский школьник хотел похвастаться оружием

Новосибирский школьник, пришедший в образовательное учреждение с оружием и выстреливший в 14-летнего знакомого, хотел похвастаться. Пистолет, который подросток принес в школу №177, не требовал регистрации, сообщает источник ФАН.
По его словам, стрелявшим оказался 15-летний ученик. Мальчик не планировал открывать огонь и выстрелил случайно. В результате школьник попал в плечо своему знакомому. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по факту случившегося, в том числе стражи порядка оценят безопасность самого образовательного учреждения.
Старшеклассника характеризуют положительно, отмечается, что на учете в отделении по делам несовершеннолетних школьник не состоял. Источник ФАН утверждает, что юноша сам испугался из-за произошедшего, а его одноклассник не имеет к стрелявшему претензий.
Ранее сообщалось, что старшеклассник выстрелил в знакомого из пневматического пистолета в новосибирской школе №177. Пострадавший школьник получил ушибы мягких тканей.