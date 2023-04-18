Выстреливший в знакомого новосибирский школьник хотел похвастаться оружием

По его словам, стрелявшим оказался 15-летний ученик. Мальчик не планировал открывать огонь и выстрелил случайно. В результате школьник попал в плечо своему знакомому. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по факту случившегося, в том числе стражи порядка оценят безопасность самого образовательного учреждения.