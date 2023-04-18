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В Кремле озвучили детали поездки главы РФ Владимира Путина в Херсонскую область

Политика
В Кремле озвучили детали поездки главы РФ Владимира Путина в Херсонскую область

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал подробности поездки главы РФ Владимира Путина в Херсонскую область.

Информацией официальный представитель Кремля поделился в ходе разговора с журналистами на брифинге во вторник. Визит лидера страны состоялся накануне, 17 апреля. Путин все чаще посещает новые территории государства, указал Песков.

«Получает информацию на месте, оперативную информацию о ходе СВО. Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего», — с уверенностью добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков объяснил высказывание российского лидера о возможности использования сил флота на разных направлениях. Подробности передает «РИАМО».
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