В Кремле озвучили детали поездки главы РФ Владимира Путина в Херсонскую область

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал подробности поездки главы РФ Владимира Путина в Херсонскую область.
Информацией официальный представитель Кремля поделился в ходе разговора с журналистами на брифинге во вторник. Визит лидера страны состоялся накануне, 17 апреля. Путин все чаще посещает новые территории государства, указал Песков.
«Получает информацию на месте, оперативную информацию о ходе СВО. Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего», — с уверенностью добавил пресс-секретарь президента.
Ранее Песков объяснил высказывание российского лидера о возможности использования сил флота на разных направлениях. Подробности передает «РИАМО».