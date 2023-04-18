Таможенники обнаружили два молочных бивня мамонта у китаянки в Пулково

Как передали в пресс-службе ведомства, женщину, вылетавшую из Санкт-Петербурга в город Чэнду, остановили на «зеленом» коридоре. Таможенники произвели осмотр двух подозрительных предметов и отметили, что они являются молочными бивнями мамонта. Каждый из них достигает в длину 38 см, вместе они весят больше килограмма.