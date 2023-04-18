Таможенники обнаружили два молочных бивня мамонта у китаянки в Пулково

Во время досмотра гражданки Китая в аэропорту «Пулково» сотрудниками таможни были обнаружены два молочных бивня. Об этом случае 18 апреля сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.
Как передали в пресс-службе ведомства, женщину, вылетавшую из Санкт-Петербурга в город Чэнду, остановили на «зеленом» коридоре. Таможенники произвели осмотр двух подозрительных предметов и отметили, что они являются молочными бивнями мамонта. Каждый из них достигает в длину 38 см, вместе они весят больше килограмма.
Таможенники направили бивни на экспертизу, чтобы установить стоимость. Она позволит принять решение о проведении уголовного или административного расследования.
Ранее мужчина пытался незаконно перевезти через границу с Россией почти 1200 плюшевых чебурашек. Сотрудники ФТС изъяли игрушки, передает «Ридус».