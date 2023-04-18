Пострадавшая во время авиарейса Москва — Хургада девочка обожглась чаем из рук матери

Юная пассажирка авиарейса Москва — Хургада, пострадавшая во время полета, обожглась чаем из рук матери. Стюардесса авиакомпании Red Wings отдала горячий напиток родственнице малышки за секунду до инцидента, сообщает источник ФАН.
По его словам, в этот момент девочка не сидела, а в нарушение правил поведения на борту стояла на пассажирском кресле. Когда жидкость оказалась в руках ее матери, малолетняя россиянка дернулась и опрокинула стакан с кипятком на себя.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проверят инцидент с облитой кипятком девочкой на борту авиарейса Москва — Хургада. Несмотря на то, что мать малышки не обращалась в полицию и прокуратуру, стражи порядка разберутся в обстоятельствах ЧП.