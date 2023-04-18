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Пострадавшая во время авиарейса Москва — Хургада девочка обожглась чаем из рук матери

Происшествия
Пострадавшая во время авиарейса Москва — Хургада девочка обожглась чаем из рук матери

Юная пассажирка авиарейса Москва — Хургада, пострадавшая во время полета, обожглась чаем из рук матери. Стюардесса авиакомпании Red Wings отдала горячий напиток родственнице малышки за секунду до инцидента, сообщает источник ФАН.

По его словам, в этот момент девочка не сидела, а в нарушение правил поведения на борту стояла на пассажирском кресле. Когда жидкость оказалась в руках ее матери, малолетняя россиянка дернулась и опрокинула стакан с кипятком на себя.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проверят инцидент с облитой кипятком девочкой на борту авиарейса Москва — Хургада. Несмотря на то, что мать малышки не обращалась в полицию и прокуратуру, стражи порядка разберутся в обстоятельствах ЧП.
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