Момент гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения 29-летней спортсменки Виктории Дивак. Кадры происшествия попали в Сеть.
Трагедия произошла в городе Астрахань. Тело гандболистки, выступавшей за команду «Астраханочки», обнаружили 17 апреля под окнами дома на улице Софьи Перовской. Девушка упала с восьмого этажа и скончалась на месте.
Следственный комитет проводит проверку произошедшего. В настоящее время у погибшей взяты пробы крови, чтобы проверить содержание в ней алкоголя или запрещенных препаратов.
Ранее сообщалось, что Дивак могла погибнуть в результате несчастного случая. Предполагается, что спортсменка выпала из окна во время уборки.