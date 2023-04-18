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Момент гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак попал на видео

Происшествия
Момент гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения 29-летней спортсменки Виктории Дивак. Кадры происшествия попали в Сеть.

Трагедия произошла в городе Астрахань. Тело гандболистки, выступавшей за команду «Астраханочки», обнаружили 17 апреля под окнами дома на улице Софьи Перовской. Девушка упала с восьмого этажа и скончалась на месте.

Следственный комитет проводит проверку произошедшего. В настоящее время у погибшей взяты пробы крови, чтобы проверить содержание в ней алкоголя или запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что Дивак могла погибнуть в результате несчастного случая. Предполагается, что спортсменка выпала из окна во время уборки.
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