Накануне на Украине был опубликован список украинских биатлонисток на будущий спортивный сезон. Как выяснилось, некоторые спортсменки, ранее вступившие в Нацгвардию Украины, привыкли стрелять не только по мишеням, но и по русским солдатам. Как сообщил ФАН политолог, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, лояльные России страны должны подать протесты по этому поводу.
Накануне президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько опубликовал в соцсетях состав женской сборной по биатлону на сезон 2022/2023. В него вошли имена 12 спортсменок, но особенно выделяются из них Анастасия Меркушина и Кристина Дмитриенко. Эти девушки-националистки ранее вступили в ряды Нацгвардии для участия в боевых действиях.
Меркушина совместно с Дмитриенко вступили в Нацгвардию еще в прошлом году. Тогда они хвастались в соцсетях сменой биатлонных винтовок на автоматы, а также своим умением «стрелять по русским». Обе спортсменки не раз публично заявляли, что «победа будет за Украиной». Примечательно, что, после внесения их в список действующих спортсменов-биатлонистов от Украины, девушки сразу же «зачистили» свои социальные сети от военных зарисовок, оставив там лишь милые посты про биатлон.
По мнению экспертов, в результате складывается странная картина. Международный олимпийский комитет допускает Украину до Олимпиады — с флагом и гимном, а также с националистками в составе сборной, которые вместо мишеней привыкли использовать русских солдат. При этом МОК вводит «рекомендации» для спортсменов из России — их будут проверять на отношение к военной спецоперации РФ, а если обнаружат поддержку военных действий, или символику своей страны, то не допустят до соревнований. При этом Украина пытается запугать бойкотами организаторов Олимпиады и всех остальных турниров, где принимают участие российские и белорусские спортсмены.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, допуск к соревнованиям украинских девушек-снайперов прямо противоречит международным спортивным правилам.
«С одной стороны, международные федерации не имеют права допускать таких спортсменов до участия в соревнованиях. Но, к сожалению, в международном спорте давно уже не действуют многие элементарные правила. Например, тот же Международный олимпийский комитет и контролирующие структуры, как правило, закрывают глаза на допинговые скандалы с участием американских, норвежских и других спортсменов из западных стран. Но при этом фактически «на ровном месте» раскручиваются допинговые скандалы вокруг российских спортсменов и даже паралимпийцев. Эта политизация международного спорта давно уже стала, к сожалению, привычной».
Теперь выясняется, продолжил эксперт, что на фоне не допуска к соревнованиям нормальных спортсменов из РФ, международные федерации готовы привлечь к ним украинских биатлонисток-убийц российских солдат.
«К сожалению, российская сторона сейчас лишена права подавать протесты по этому поводу, в этом плане у нас связаны руки. Тем не менее, эти протесты могут подать спортивные федерации лояльных к России стран. Девушки, которые участвуют в военных действиях в качестве снайперов на стороне ВСУ, не должны быть допущены к международным состязаниям», — заключил Кнутов.
Напомним, на днях Кабмин Украины опубликовал решение о запрете местным спортсменам выступать на международных турнирах, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии. Этот указ обнародовал депутат Верховной Рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Согласно документу, спортивные федерации Украины обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях, и информировать об этом украинское Минспорта. В случае нарушения приказа, федерация по данному виду спорта может быть лишена статуса «национальной», дающего право на госфинансирование.