Аналитик Кнутов: украинские девушки-снайперы не должны быть допущены к соревнованиям по биатлону

По мнению экспертов, в результате складывается странная картина. Международный олимпийский комитет допускает Украину до Олимпиады — с флагом и гимном, а также с националистками в составе сборной, которые вместо мишеней привыкли использовать русских солдат. При этом МОК вводит «рекомендации» для спортсменов из России — их будут проверять на отношение к военной спецоперации РФ, а если обнаружат поддержку военных действий, или символику своей страны, то не допустят до соревнований. При этом Украина пытается запугать бойкотами организаторов Олимпиады и всех остальных турниров, где принимают участие российские и белорусские спортсмены.