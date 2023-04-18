Пресс-секретарь главы РФ Песков: Москва до сих пор не получила проект мирного плана по Украине от Парижа

Французский мирный план по вопросу украинского конфликта до сих пор не получили в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, о таком плане со стороны Парижа до сих пор нет никакой информации. Москва готова прислушаться к мирным инициативам, которые учитывают интересы России.
Ранее пресс-секретарь заявил о нецелесообразности вмешательства в возможные переговоры КНР и Украины. Россия не имеет права давать советы Китаю относительно встречи между государственным и политическим деятелем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.