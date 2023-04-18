Победа на Чудском озере: как Александр Невский предопределил евразийский выбор России

Федеральный закон № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России» установил в качестве Дня воинской славы 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Это известная также как Ледовое побоище битва, состоявшаяся в 1242 году.
Перенесемся в то далекое время. Всего за пять лет до этого Русь подверглась масштабному ордынскому нашествию (1237-1240).
Этим решил воспользоваться тогдашний коллективный Запад, прежде всего, в лице Ватикана, а именно подчинить себе ослабленные, разоренные русские земли — окатоличить их, то есть лишить русский народ духовной основы. Скреп, как сказали бы сегодня.
В качестве орудия — своего рода тарана — был избран Тевтонский Орден. Военно-духовная католическая организация (а по сути, мини-империя) считалась оплотом Рима в Северо-Восточной Европе. Обращение в католичество пруссов и прочих прибалтийских племен, балтийских славян, финнов — вот далеко идущие цели и задачи Ордена, многие из которых были выполнены, и целые народы исчезли с лица Земли. Пруссия полностью была онемечена — вот наглядный результат. При этом штаб-квартира тевтонцев располагалась тогда на Земле Обетованной — на территории современного Израиля. То есть у Ордена была и ближневосточная «программа» — таков был размах.
В Восточной Европе тоже не седели сложа руки. Рыцари захватили Изборск, осадили Псков.
Первая осада Пскова не принесла победы — рыцари отступили. Но вскоре они вернулись, взяв псковский кремль с помощью бывшего псковского князя Ярослава Владимировича и предателей-бояр во главе с Твердило Иванковичем. Псков был взят, в нем разместился тевтонский гарнизон. Орден создал на Псковской земле плацдарм для последующей экспансии на Великий Новгород.
В самом городе положение было неоднозначным. Вольнолюбивые новгородцы зимой 1240-1241 года изгнали князя Александра. И когда враг был уже почти что у ворот послали в Переславль-Залесский гонцов — позвать Александра. Он начал своего рода мини-ливонскую оборонительную войну. В 1241 году князь выступил на Копорье и взял его штурмом, перебив находившийся там рыцарский гарнизон.
К марту 1242 года, Александр, дождавшись помощи войск князя Андрея из Владимира, выступил на Псков и вскоре взял город, вынудив рыцарей отступить в Дерптское епископство, после чего вторгся уже в орденские земли. Правда, передовые силы потерпели поражение от рыцарей, и тогда князь принял решение отступить подготовиться к основному сражению в районе Чудского озера.
С помощью блестящего маневра рыцари были разбиты, многие нашли упокоение на дне озера — апрельский лед не выдержал тяжести тевтонских доспехов.
Это сражение и победа в нем объединенных русских сил показала коллективному Западу, что наш народ не желает «европеизироваться», превращаться в Иванов, непомнящих родства.
Князь Александр Ярославич предпочел союз с Ордой, чтобы противостоять Западу. Он понимал, что именно он посягает не только на материальные блага, но и на души русских людей.
Именно с Александра Невского начался евразийский разворот нашей истории. И именно эта линия зримо, осязаемо проходит и сегодня на наших глазах, окончательно и бесповоротно разведя по разные стороны суверенную Россию и коллективный Запад.