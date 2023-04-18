Победа на Чудском озере: как Александр Невский предопределил евразийский выбор России

В качестве орудия — своего рода тарана — был избран Тевтонский Орден. Военно-духовная католическая организация (а по сути, мини-империя) считалась оплотом Рима в Северо-Восточной Европе. Обращение в католичество пруссов и прочих прибалтийских племен, балтийских славян, финнов — вот далеко идущие цели и задачи Ордена, многие из которых были выполнены, и целые народы исчезли с лица Земли. Пруссия полностью была онемечена — вот наглядный результат. При этом штаб-квартира тевтонцев располагалась тогда на Земле Обетованной — на территории современного Израиля. То есть у Ордена была и ближневосточная «программа» — таков был размах.