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Российские ученые создали удобрения пролонгированного действия для повышения урожайности

Общество
Российские ученые создали удобрения пролонгированного действия для повышения урожайности

Ученые из РТУ МИРЭА разработали технологию для создания удобрений, действующих дольше. Они высвобождают питательные вещества замедленно после попадания в почву, что увеличивает урожай и поддерживает плодородие земли.

Пролонгированный эффект гранул достигается за счет специального биоразлагаемого покрытия, состав которого не раскрыт, сообщает «Газета.Ru». Толщины покрытия напрямую влияет на срок высвобождения питательных веществ.

Опыты в лаборатории показали, что удобрение может работать до года в почве. Технологию планируют запатентовать, так как исследования подтверждают урожайность.

Ранее ученые из Италии и России совместными усилиями нашли способ повышения эффективности солнечных панелей. Они поняли, что батареи из минерала перовскита намного легче производятся, чем кремниевые.
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