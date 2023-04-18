Российские ученые создали удобрения пролонгированного действия для повышения урожайности

Ученые из РТУ МИРЭА разработали технологию для создания удобрений, действующих дольше. Они высвобождают питательные вещества замедленно после попадания в почву, что увеличивает урожай и поддерживает плодородие земли.
Пролонгированный эффект гранул достигается за счет специального биоразлагаемого покрытия, состав которого не раскрыт, сообщает «Газета.Ru». Толщины покрытия напрямую влияет на срок высвобождения питательных веществ.
Опыты в лаборатории показали, что удобрение может работать до года в почве. Технологию планируют запатентовать, так как исследования подтверждают урожайность.
Ранее ученые из Италии и России совместными усилиями нашли способ повышения эффективности солнечных панелей. Они поняли, что батареи из минерала перовскита намного легче производятся, чем кремниевые.