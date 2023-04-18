Россиянам рассказали о законном способе увеличения площади квартиры с помощью прозрачных «французских дверей»

Российские собственники квартир могут повысить свои шансы на одобрение перепланировки с увеличением площади, установив раздвижные «французские двери» на балкон. Об этом рассказали в «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».
Основная причина отказа в присоединении балкона состоит в несоответствии такой перепланировки требованиям теплоизоляции и энергоэффективности. При этом утепление балкона не становится основанием для положительного решения госорганов. Если все граждане присоединят балконы к квартирам, то отопительная система дома перестанет справляться с нагрузкой, а условия проживания станут неприемлемыми.
Однако можно установить на балкон «французскую дверь» — раздвижные или распашные прозрачные створки. Это повысит вероятность одобрения перепланировки.
«Способ фактически объединяет балкон с кухней или комнатой и избавляет собственника от сложных юридических процедур», — подытожили эксперты.
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