Россиянам рассказали о законном способе увеличения площади квартиры с помощью прозрачных «французских дверей»

Основная причина отказа в присоединении балкона состоит в несоответствии такой перепланировки требованиям теплоизоляции и энергоэффективности. При этом утепление балкона не становится основанием для положительного решения госорганов. Если все граждане присоединят балконы к квартирам, то отопительная система дома перестанет справляться с нагрузкой, а условия проживания станут неприемлемыми.