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Два человека погибли во время пожара в Ростовской области

Происшествия
Два человека погибли во время пожара в Ростовской области

Неподалеку от Волгодонска, в станице Романовская Ростовской области произошел пожар. В огне погибли два мужчины 38 и 43 лет.

Ночью загорелась летняя кухня одного из домов. Пламя быстро распространилось по деревянному помещению, передает сетевое издание «ДонДей — Волгодонск». К моменту прибытия двух пожарных расчетов огнем уже было охвачено 20 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать через 15 минут. Войдя внутрь, спасатели обнаружили тела двух сгоревших заживо мужчин, которые не сумели выбраться из охваченного огнем помещения. Следователи проводят необходимые проверки с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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