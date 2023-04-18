Два человека погибли во время пожара в Ростовской области

Пожар удалось ликвидировать через 15 минут. Войдя внутрь, спасатели обнаружили тела двух сгоревших заживо мужчин, которые не сумели выбраться из охваченного огнем помещения. Следователи проводят необходимые проверки с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.