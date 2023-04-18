Премьер Пашинян выразил надежду на взаимное признание Азербайджаном территориальной целостности Армении

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может стать реальным, если обе страны признают территориальную целостность друг друга и в дальнейшем не будут предъявлять требований в этом вопросе. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
В ходе выступления с отчетом правительства за 2022 год Пашинян отметил, что все соответствующие соглашения были приняты во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге и Сочи в октябре прошлого года.
Более того, по словам премьер-министра, Армения сама выступила с инициативой прикрепить к мирному договору в качестве основы территориальной целостности установленные в СССР карты границ этих стран. Поэтому азербайджанские заявления о непризнании Арменией его целостности являются не действительными.
Ранее президент России Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили текущую ситуацию в регионе Нагорного Карабаха. В ходе разговора были затронуты вопросы по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между странами.