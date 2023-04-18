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Бокал вина и телефон обнаружили на балконе погибшей гандболистки Виктории Дивак

Происшествия
Бокал вина и телефон обнаружили на балконе погибшей гандболистки Виктории Дивак

Российская спортсменка могла выпасть не из окна, которое она мыла, а с балкона, сообщает «МК»

Источники сообщили о подробностях трагической смерти гандболистки Виктории Дивак. По некоторым данным, спортсменка могла выпасть не из окна, а с балкона своей квартиры.

Помимо этого, в помещении обнаружили телефон гандболистики и бокал вина. Также отмечается, что входная дверь в квартиру была закрыта изнутри. Предсмертных записок дома не обнаружено.

Ранее стало известно, что Дивак скончалась 17 апреля в возрасте 29 лет. Следственный комитет России по Астраханской области сообщает, что девушка упала с восьмого этажа жилого здания на улице Софьи Перовской. Региональное министерство спорта от комментариев по поводу происшествия пока отказывается
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