Бокал вина и телефон обнаружили на балконе погибшей гандболистки Виктории Дивак

Ранее стало известно, что Дивак скончалась 17 апреля в возрасте 29 лет. Следственный комитет России по Астраханской области сообщает, что девушка упала с восьмого этажа жилого здания на улице Софьи Перовской. Региональное министерство спорта от комментариев по поводу происшествия пока отказывается