Бокал вина и телефон обнаружили на балконе погибшей гандболистки Виктории Дивак

Российская спортсменка могла выпасть не из окна, которое она мыла, а с балкона, сообщает «МК»
Источники сообщили о подробностях трагической смерти гандболистки Виктории Дивак. По некоторым данным, спортсменка могла выпасть не из окна, а с балкона своей квартиры.
Помимо этого, в помещении обнаружили телефон гандболистики и бокал вина. Также отмечается, что входная дверь в квартиру была закрыта изнутри. Предсмертных записок дома не обнаружено.
Ранее стало известно, что Дивак скончалась 17 апреля в возрасте 29 лет. Следственный комитет России по Астраханской области сообщает, что девушка упала с восьмого этажа жилого здания на улице Софьи Перовской. Региональное министерство спорта от комментариев по поводу происшествия пока отказывается