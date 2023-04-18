Азамат Улдаров признался в интервью ФАН, что Осечкин шантажировал его ради «сенсационного расследования» по ЧВК «Вагнер»

— Пригожин ВО мужик. Он наши жизни спас. И он там двигался как надо. Просто меня сейчас пытаются эксплуатировать. Ну как презерватив. Воспользовались моей прошлой жизнью, моей прошлой судимостью. Там есть такая хрень, у Гулагу.нет у них есть видеосъемка, где меня убивают, издеваются, насилуют меня. Я не хотел, чтобы это выложили в эфир, а у них эти кадры были. И меня этими кадрами шантажировали. Он мне прислал при моей жене два ролика. Я говорю — и че дальше? Он говорит — ну подумай хорошо. Вот так.