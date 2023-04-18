Азамат Улдаров признался в интервью ФАН, что Осечкин шантажировал его ради «сенсационного расследования» по ЧВК «Вагнер»

Корреспонденту ФАН удалось найти одного из «героев» видео Владимира Осечкина✱ (признан иноагентом), Азамата Улдарова. Бывший заключенный признался, что говорил под диктовку после угроз и шантажа.
Вчера на ресурсе Гулагу.нет появилось очень странное «сенсационное расследование» в котором два человека называющих себя бывшими бойцами ЧВК «Вагнер» из числа заключенных, обвиняют подразделение в различных военных преступлениях. Материал сразу вызвал волну критики и недоверия. Множество ляпов и чепухи из украинских методичек не могли не обратить на себя внимание.
Как оказалось, не поверили в «сенсацию» Осечкина, не зря. ФАН удалось связаться с одним из бывших осужденных из материала Гулагу.нет - Азаматом Улдаровым. И он признался, что Осечкин шантажом заставил его под диктовку наговорить дискредитирующие показания.
В обмен на это Гулагу.нет обещали Улдарову не выкладывать видео, на котором с ним совершают действия сексуального характера, однако обманули мужчину и выложили это видео сегодня утром.
Оказывается, что у организации много подобных видео, которые коррумпированные сотрудники ФСИН передают Осечкину, а дальше тот с западными спецслужбами принимает решение, кого и как будут использовать — кто будет записывать видео против ЧВК «Вагнер», а кого принудят к террористической деятельности. Архив скорее всего огромный, что позволяет Гулагу.нет постоянно снимать новые расследования, шантажируя своих источников.
«Я не знаю каким образом он на меня вышел, шантажом, что я раньше сидел», — так Улдаров объяснил свой поступок в разговоре с нашим корреспондентом. Ниже мы приводим полную расшифровку разговора с бывшим заключенным.
— То есть вам угрожали?
— Да, у них есть компромат на меня.
— То есть они заставили вас сказать то, что вы сказали в фильме, правильно?
— Правильно. Я был вынужден это сказать.
— А то, что вы говорите в этом фильме, там есть хоть слово правды или там то, что вам Осечкин сказал сказать?
— То, что мне сказали сделать, я сказал.
— То есть ничего этого не было?
— Пригожин ВО мужик. Он наши жизни спас. И он там двигался как надо. Просто меня сейчас пытаются эксплуатировать. Ну как презерватив. Воспользовались моей прошлой жизнью, моей прошлой судимостью. Там есть такая хрень, у Гулагу.нет у них есть видеосъемка, где меня убивают, издеваются, насилуют меня. Я не хотел, чтобы это выложили в эфир, а у них эти кадры были. И меня этими кадрами шантажировали. Он мне прислал при моей жене два ролика. Я говорю — и че дальше? Он говорит — ну подумай хорошо. Вот так.
— Вас шантажировали?
— Шантажировали, да. Он мне прислал при моей жене два ролика. Я говорю: «и че дальше?». Он говорит: «ну, подумай хорошо». Он говорит «подумай хорошо». Вот так он мне сказал. У них есть эти видеоролики моих истязаний. И нехорошие вещи, ну ты понял. Это называется Gulagu.net. Там мрак, короче. Увидишь — поймешь. Я единственное, что хочу, чтобы война закончилась, и мое мнение, Пригожин — во такой мужик по-честному скажу. И он нас держит в серьезе. И то, что там было сказано, было сказано под диктовку. Как мне сказали, нарисовали на листе. Под диктовку.
Вот таким образом Осечкин пытается снимать свои расследования. И при этом заметим, никто из участников его видероликов не может быть уверен, что будучи автором фейка он в итоге не окажется обманут основателем Гулагу.нет. Ведь дело того, заключается исключительно в том, что бы запустить нужную ему информацию. На людей ему плевать.
Напомним, что против основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях российской армии.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами