В России начали продавать новые устройства для умного дома от «Яндекса»

Также компания начала продавать в России хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, который позволяет гаджетам взаимодействовать без Wi-Fi. По словам респондента, у обладателей технологий «Яндекса» будет возможность объединить колонку с «Алисой» с датчиками и прочими устройствами.