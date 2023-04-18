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В России начали продавать новые устройства для умного дома от «Яндекса»

Общество
В России начали продавать новые устройства для умного дома от «Яндекса»

Россияне смогут приобрести новую умную колонку «Станция Макс» от «Яндекса» уже сегодня. Об этом представители компании сообщили информационному агентству РИА Новости.

Также компания начала продавать в России хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, который позволяет гаджетам взаимодействовать без Wi-Fi. По словам респондента, у обладателей технологий «Яндекса» будет возможность объединить колонку с «Алисой» с датчиками и прочими устройствами.

«Умная колонка с “Алисой” стоит 29990 рублей, хаб – 4990, а датчики – по 1990 рублей», – отметил источник РИА Новости.

Известно, что до конца апреля устройства также будут продавать на территориях Белоруссии и Казахстана. Компания уточнила, что устройства также производятся в КНР. Локализацию в РФ «Яндекс» не комментировал.

В данный момент «Яндекс» предлагает следующие датчики с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, протечки и беспроводную кнопку. Данные изобретения готовы к поддержке Matter – единого стандарта, унифицирующего системы умного дома и позволяющего устройствам разных брендов без проблем взаимодействовать друг с другом.

Стоит отметить, что 4 апреля «Яндекс» продемонстрировал обновлённую версию популярной колонки «Станция Макс», которая получила протоколы Zigbee и внешние обновления.
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