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Челябинский подросток попал в реанимацию после отравления вейпом

Происшествия
Челябинский подросток попал в реанимацию после отравления вейпом

Подростка доставили в реанимацию Челябинской областной детской клинической больницы после отравления вейпом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По словам медиков, 13-летнего Павла в тяжелом состоянии обнаружила сестра. У подростка наблюдалась спутанность сознания, кровотечение из носа, рвота и судороги.

Подросток был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу по линии санавиации. Врачи боролись за жизнь подростка в течение трех дней, пока его состояние не стабилизировалось.

Анализы крови показали, что у подростка превышен уровень содержания никотина в организме. Ребенок признался, что приступ случился после курения вейпа.

Ранее «Царьград» сообщал, что Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Максимальная сумма взыскания может достигать 600 тысяч рублей.
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