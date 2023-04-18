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Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году не планируется

Общество
Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году не планируется

Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в России в текущем году проходить не будет. Соответствующей информацией поделилась депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.

Об этом она рассказала 18 апреля, во вторник. В 2023 году организаторы акции приняли решение уйти от формата только одной улицы и увеличить масштаб шествия, указывается в сообщении.

«Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — подчеркнула Цунаева.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» будет проводиться как в онлайн, так и в офлайн формате.
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