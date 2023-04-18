Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году не планируется

Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в России в текущем году проходить не будет. Соответствующей информацией поделилась депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.
Об этом она рассказала 18 апреля, во вторник. В 2023 году организаторы акции приняли решение уйти от формата только одной улицы и увеличить масштаб шествия, указывается в сообщении.
«Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — подчеркнула Цунаева.
Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» будет проводиться как в онлайн, так и в офлайн формате.