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Самарские спасатели пришли на помощь терпевшему бедствие рыбаку

Происшествия
Самарские спасатели пришли на помощь терпевшему бедствие рыбаку

Сотрудники Поисково-спасательной службы (ПСС) МЧС России по Самарской области доставили на берег дрейфовавшего по Волге рыбака.

Дежурному ПСС стало известно, что в Сызранском районе местный рыбак дрейфует на резиновой лодке по Волге, так как у него сломался мотор. Бедствие произошло ночью, поэтому спасателям потребовалось время на поиск мужчины, сообщает sovainfo.ru.

В итоге его обнаружили уже ближе к полночи и эвакуировали на спасательном катере к берегу, где 23-летнего пострадавшего осмотрели медики. Благодаря своевременным и оперативным действиям спасателей молодой человек не успел промокнуть и замерзнуть.
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