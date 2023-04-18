Самарские спасатели пришли на помощь терпевшему бедствие рыбаку

В итоге его обнаружили уже ближе к полночи и эвакуировали на спасательном катере к берегу, где 23-летнего пострадавшего осмотрели медики. Благодаря своевременным и оперативным действиям спасателей молодой человек не успел промокнуть и замерзнуть.