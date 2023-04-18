Бастрыкин поручил проверить новые сообщения о пострадавших при использовании электросамокатов петербуржцах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о травмировании жителей Санкт-Петербурга от электросамокатов. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве привели несколько примеров, как пострадали граждане. Там отметили, что наезд транспортного средства на людей в Петербурге приводил к травмам различного характера. Бастрыкин поручил проверить сообщения и подготовить доклад.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз считает размещение электросамокатов у мест воинской славы неприемлемым. Он призвал бороться с этим.