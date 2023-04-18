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Бастрыкин поручил проверить новые сообщения о пострадавших при использовании электросамокатов петербуржцах

Происшествия
Бастрыкин поручил проверить новые сообщения о пострадавших при использовании электросамокатов петербуржцах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о травмировании жителей Санкт-Петербурга от электросамокатов. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве привели несколько примеров, как пострадали граждане. Там отметили, что наезд транспортного средства на людей в Петербурге приводил к травмам различного характера. Бастрыкин поручил проверить сообщения и подготовить доклад.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз считает размещение электросамокатов у мест воинской славы неприемлемым. Он призвал бороться с этим.
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