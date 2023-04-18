Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о работе регулятора над возвращением замороженных валютных активов

По ее словам, для этого президент России Владимир Путин ввел ограничения на вывод средств резидентами из недружественных стран. Набиуллина подчеркнула, что это ответная мера на санкционное давление и она формирует переговорную позицию по вопросу возвращения РФ валютных резервов.