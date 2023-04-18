Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о работе регулятора над возвращением замороженных валютных активов

Банк России продолжает работу над возращением «замороженных» резервов в долларах и евро. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По ее словам, для этого президент России Владимир Путин ввел ограничения на вывод средств резидентами из недружественных стран. Набиуллина подчеркнула, что это ответная мера на санкционное давление и она формирует переговорную позицию по вопросу возвращения РФ валютных резервов.
Ранее сообщалось, что Россия имеет подушку безопасности в активах, которые не подвержены влияниям санкций. По словам Набиуллиной, в стране содержится достаточный резерв валюты, чтобы демпфировать шок для внутренней экономики.