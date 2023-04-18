Марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в Кишиневе в День Победы

Глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович прокомментировал празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Молдавии. По его словам, 9 мая в Кишиневе пройдут Марш памяти и шествие «Бессмертного полка».
Неравнодушным гражданам, желающим присоединиться к торжественному мероприятию, предложено собраться в 9:30 на площади Великого национального собрания, сообщает Sputnik Молдова. Общественный деятель подчеркнул, что 9 мая Молдавия будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне «вместе со всем цивилизованным человечеством».
«В этот день мы будем вспоминать всех, кто отдал свою жизнь в борьбе против «коричневой чумы», против общечеловеческого зла, против фашизма», — заявил Петрович.
Глава Национального координационного комитета «Победа» отметил, что акция пройдет без политических лозунгов и флагов. Петрович напомнил, что к мероприятию в Молдавии традиционно присоединялись десятки тысяч людей.
Ранее стало известно, что в День Победы над Югрой пролетит «Бессмертный полк». Сургутская пилотажная группа «Барсы» пронесет портреты участников Великой Отечественной войны над городами региона, сообщал «Федерал Пресс».