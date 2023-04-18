Марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в Кишиневе в День Победы

Неравнодушным гражданам, желающим присоединиться к торжественному мероприятию, предложено собраться в 9:30 на площади Великого национального собрания, сообщает Sputnik Молдова. Общественный деятель подчеркнул, что 9 мая Молдавия будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне «вместе со всем цивилизованным человечеством».