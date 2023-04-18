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Число погибших в результате боестолкновений в Судане выросло до 144 человек

Весь мир
Число погибших в результате боестолкновений в Судане выросло до 144 человек

Хартум, 18 апреля. Почти 150 человек погибли в Судане в результате боестолкновений между армией республики и Силами быстрого реагирования. Об этом сообщил Центральный комитет суданских врачей.

Конфликт в Хартуме начался 15 апреля, когда СБР развернули силы в Северной провинции страны — Мероэ. Это привело к сражениям на территории государства, которые продолжаются по сегодняшний день.

«Число погибших возросло до 144 человек, и 1409 человек получили ранения с момента начала столкновений между армией и Силами быстрого реагирования», — говорится в сообщении Центрального комитета суданских врачей.

Ранее специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов встретился в Москве с послом Судана Мохаммедом Сирраджа. По его словам, сторонам конфликта необходимо немедленно прекратить огонь и урегулировать спорные вопросы путем переговоров.
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