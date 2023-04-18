Криптовалютная биржа Binance сняла ограничения и лимит в €10 тыс. для россиян

Россияне смогут осуществлять любые операции с финансовыми средствами на криптобирже, сообщает «РБК». Весной 2022 года криптобиржа ввела ограничения для российских учетных записей в связи с пятым пакетом санкций.
Аккаунтам пользователей, у которых общая сумма активов была больше 10 тысяч евро, был доступен только вывод средств. Они не могли взаимодействовать с валютой на бирже или вносить деньги на счет.
Техподдержка отмечает, что ограничений для российских пользователей на данный момент нет. Осуществление депозита будет происходить без лимита средств. Теперь учетным записям из России доступно внесение больше 10 тысяч евро на лицевой счет и любое взаимодействие с ними.
Ранее сообщалось, что на криптобирже Binance произошел сбой в работе. По словам главы компании, неполадки произошли в системе трейлинг-стоп-ордера. Также он заверил пользователей, что средствам на счетах клиентов ничего не угрожает.