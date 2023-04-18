Тагильского сотрудника прокуратуры задержали за секс с заключенной в обмен на УДО

Правоохранители задержали в Нижнем Тагиле помощника прокурора, занимавшегося надзором за исправительными учреждениями. Его подозревают в совершении сексуальных действий с заключенной в ИК-6.
Как пишет сетевое издание TAGIL.LIFE, противоправные действия задержанного продолжались несколько месяцев с начала 2023 года. Помощник прокурора, периодически навещая заключенную, предлагал ей оказать помощь в получении условно-досрочного освобождения за оказание ему сексуальных услуг. В результате оперативно-следственных действий правоохранителей факт оказания таких услуг был установлен.
Кроме того, данный факт подтвердила и сама дама на допросе, пояснив, что сексуальный партнер обещал ей помощь добиться УДО. Теперь в отношении правонарушителя проводится служебная проверка, хотя заключенная и не подавала на него заявление. Официальные представители облпрокуратуры и ГУ ФСИН данный инцидент пока не комментируют.