Тагильского сотрудника прокуратуры задержали за секс с заключенной в обмен на УДО

Кроме того, данный факт подтвердила и сама дама на допросе, пояснив, что сексуальный партнер обещал ей помощь добиться УДО. Теперь в отношении правонарушителя проводится служебная проверка, хотя заключенная и не подавала на него заявление. Официальные представители облпрокуратуры и ГУ ФСИН данный инцидент пока не комментируют.