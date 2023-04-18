Депутат Гусев о новом проекте запрещенного «Радио Свободы»: 30 сребреников для Монеточки и других современных плохишей

Распространение информации, носящей подрывной и провокационный характер на территории Российской Федерации, неприемлемо. Таким мнением с ФАН поделился Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев.
Он рассказал о новом медиа-проекте, получившем название Volvot, который приготовила ныне заблокированная в России и признанная иноагентом организация «Радио Свободы»✱. Старт запланирован на 25 апреля.
«Для прикрытия американские пропагандисты пригласили наших бывших звезд, выступивших против СВО. За "бочку варенья и корзину печенья" современные плохиши призваны американцами сеять в эфире и социальных сетях ложь и обман», — отметил парламентарий.
В списке приглашенных к участию в проекте числятся такие сбежавшие из России артисты, как Монеточка✱, Максим Галкин✱, Лошак и другие. Все они также признаны иноагентами.
«Мы прекрасно знаем, кем финансируются плохиши ХХI века. Мы понимаем, почему наши враги готовы платить предателям. У нас нет иллюзий о том, что это будет за контент, для чего в его создание и распространение вкладываются США», — добавил Гусев.
По его мнению, распространение информации, которая носит подрывной и провокационный характер на территории Российской Федерации, является недопустимым. Также он направил официальное обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин.
«В своем депутатском запросе прошу контролирующие органы принять превентивные меры – заблокировать антироссийский сайт и возможность его цифрового эфира еще до начала работы», — заключил депутат.
Ранее министерство юстиции России присвоило статус иноагента, комику Семену Слепакову.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами