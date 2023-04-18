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Депутат Гусев о новом проекте запрещенного «Радио Свободы»: 30 сребреников для Монеточки и других современных плохишей

Общество
Депутат Гусев о новом проекте запрещенного «Радио Свободы»: 30 сребреников для Монеточки и других современных плохишей

Распространение информации, носящей подрывной и провокационный характер на территории Российской Федерации, неприемлемо. Таким мнением с ФАН поделился Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев.

Он рассказал о новом медиа-проекте, получившем название Volvot, который приготовила ныне заблокированная в России и признанная иноагентом организация «Радио Свободы»✱. Старт запланирован на 25 апреля.

«Для прикрытия американские пропагандисты пригласили наших бывших звезд, выступивших против СВО. За "бочку варенья и корзину печенья" современные плохиши призваны американцами сеять в эфире и социальных сетях ложь и обман», — отметил парламентарий.

В списке приглашенных к участию в проекте числятся такие сбежавшие из России артисты, как Монеточка✱, Максим Галкин✱, Лошак и другие. Все они также признаны иноагентами.

«Мы прекрасно знаем, кем финансируются плохиши ХХI века. Мы понимаем, почему наши враги готовы платить предателям. У нас нет иллюзий о том, что это будет за контент, для чего в его создание и распространение вкладываются США», — добавил Гусев.

По его мнению, распространение информации, которая носит подрывной и провокационный характер на территории Российской Федерации, является недопустимым. Также он направил официальное обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин.

Депутат Гусев о новом проекте запрещенного «Радио Свободы»: 30 сребреников для Монеточки и других современных плохишей
«В своем депутатском запросе прошу контролирующие органы принять превентивные меры – заблокировать антироссийский сайт и возможность его цифрового эфира еще до начала работы», — заключил депутат.

Ранее министерство юстиции России присвоило статус иноагента, комику Семену Слепакову.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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