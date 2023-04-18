Польский Сейм принял закон о создании государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в последние годы.
Этот орган будет обладать исключительными полномочиями: следственными, прокурорскими, обвинительными, судебными. Например, комиссия будет вправе лишить подозреваемого возможности занимать государственные должности на срок до 10 лет, сообщает ИА «Новороссия».
Польские оппозиционеры уверены, что организация такой комиссии не имеет никакого отношения к поискам «российского следа». Создание комиссии является элементом избирательной кампании и инструментом борьбы с противниками правящей партии.
Депутат от левых демократов Анджей Розенек назвал вновь создаваемый орган совершенно неконституционным творением, не опирающимся на какие-либо нормы права. Он предупредил, что под санкции комиссии может попасть каждый, кто находится в оппозиции и выступает против правящей партии.
Депутат Кшиштоф Смишек заявил, что деятельность комиссии сведется к охоте на «оппозиционных ведьм». Она будет проводить политические шоу, допрашивать неугодных людей, чтобы приклеить к ним ярлык «агента».