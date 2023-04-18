Польские власти борются с оппозицией под прикрытием защиты от «российского влияния»

Депутат от левых демократов Анджей Розенек назвал вновь создаваемый орган совершенно неконституционным творением, не опирающимся на какие-либо нормы права. Он предупредил, что под санкции комиссии может попасть каждый, кто находится в оппозиции и выступает против правящей партии.