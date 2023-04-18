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Певица Валерия рассказала о равнодушии своих детей к их отцу Александру Шульгину

Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о равнодушии своих детей к их отцу Александру Шульгину

Певица Валерия находится в счастливом браке, хотя раньше она переживала домашнее насилие со своим бывшим супругом Александром Шульгиным. Об отношение детей к бывшему мужу она рассказала в интервью с Натальей Подольской.

Валерия рассказала о том, что ее дети не здороваются с бывшим мужем, который избивал артистку. Дети получили душевные травмы, а у дочери развились панические атаки. Несмотря на это, Валерия считает, что дети уже все отпустили и забыли — они просто проходят мимо мужчины, когда встречаются на улице.

Ранее бывший муж Анастасии Макеевой через суд пытался забрать у актрисы имущество. Этот автомобиль супруги приобретали в браке.
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