Певица Валерия рассказала о равнодушии своих детей к их отцу Александру Шульгину

Валерия рассказала о том, что ее дети не здороваются с бывшим мужем, который избивал артистку. Дети получили душевные травмы, а у дочери развились панические атаки. Несмотря на это, Валерия считает, что дети уже все отпустили и забыли — они просто проходят мимо мужчины, когда встречаются на улице.